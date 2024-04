I 4 migliori Carménère al di sotto di 20 euro scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 8 aprile 2024) Non è un vitigno molto conosciuto perché, in realtà, non è che sia molto diffuso. Però, il mondo del vino è bello proprio per questo: c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. In questo caso stiamo parlando del. Il nome tradisce la sua origine; e infatti ilè una delle uve coltivate nel distretto di Bordeaux, soprattutto nel Medoc. Ma come tutte le uve bordolesi, anche il viaggio delparte da molto più lontano. Possiamo ricostruirlo seguendo l'itinerario tracciato da Columella, scrittore latino del I secolo d. C., autore del De Re Rustica. Ilinfatti sarebbe un antenato della vitis balisca, un'uva che aveva attraversato l'Adriatico partendo dalle coste di quella che è l'attuale Albania, arrivando a Roma. Da qui sarebbe poi stata portata prima in Spagna e poi in Francia dove ...