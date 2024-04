Horizon | il nuovo western di Kevin Costner arriva fuori concorso a Cannes

(Di lunedì 8 aprile 2024) La prima parte di: An American Saga,monstre disull’espansione americana lungo il selvaggio West, debutterà, come film, alla Mostra del Cinema diil 19 maggio, a un mese dall’uscita statunitense, prevista per il 28 giugno; a quanto si apprende,sarà alla Croisette per presentare la sua opera. Ad annunciare la notizia, fra gli altri, Variety, che riporta un comunicato a firma dello stesso regista: “Vorrei ringraziare il Festival diper aver incluso il mio film “, an American Saga” nella selezione di quest’anno”, ha dichiaratoin una nota. “Sono vent’anni che non ho il piacere di stare sulla Croisette. Stavo aspettando il ...

