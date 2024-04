Highlights e gol Udinese-Inter 1-2 | Serie A 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ilcon glie i gol di1-2, match valido per la trentunesima giornata di. Partita complicata al Bluenergy Stadium per i nerazzurri oggi in maglia arancione: i friulani sono compatti e rocciosi dietro e puniscono al 40? con un gollonzo di Samardzic. Ma a inizio secondo tempo premono gli ospiti: prima gol annullato per fuorigioco a Carlos Augusto, poi il rigore concesso per fallo di Okoye su Thuram e trasformato da Calhanoglu. Nel recupero Frattesi regala una vittoria importantissima ai nerazzurri, sofferta e lottata. E lo scudetto è vicinissimo. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE Sorry, WHAT?!? That has to be the easiest and strangest goal Samardži? will ever score.https://t.co/Qt8rULIXBL — Ben ...