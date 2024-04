Highlights e gol Turris-Avellino 0-4 | Serie C 2023 2024 VIDEO

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ilcone gol di0-4, match valido per il 35° turno del girone C della. Tutto facile per gli irpini, che si portano al secondo posto solitario in classifica in attesa del big match tra Benevento e Juve Stabia di domani sera. La doppietta di Patierno mette le cose in discesa per l’, aiutato anche dall’espulsione di Maestrelli addirittura al 21? del primo tempo. Nella ripresa arrivano anche altre due espulsioni, una per parte, ma le reti di De Cristofaro e Liotti consentono agli ospiti di controllare la partita senza problemi. GLISportFace.

Il Padova viene fermato dal Lumezzane in trasferta sull’1-1 nella 35ª giornata di Serie C 2023 / 2024 . La gara degli ospiti sembra mettersi in discesa con il gol di Bortolussi al 9?. Padova che sembra ... (sportface)

Video/ Messina Monterosi Tuscia (2-1) gol e Highlights: Rosafio e Plescia, 3 punti d’oro! (Serie C, 7 aprile) - Video Messina Monterosi Tuscia (risultato finale 2-1): gol e Highlights partita per la trentacinquesima giornata campionato di Serie C Girone C 2023/2024 ...ilsussidiario

Il Genoa sbanca Verona in rimonta e vede la salvezza matematica: gli Highlights - che va sotto in apertura per via del gol di Bonazzoli ma raggiunge la parità prima dell'intervallo. A inizio ripresa il Grifone mette la freccia con Gudmundsson. Di seguito il tabellino del match, in ...tuttomercatoweb

La zampata di Gatti per blindare il terzo posto: Juventus di misura sulla Fiorentina | Highlights - La Juventus vince di misura sulla Fiorentina e conquista tre punti preziosi in chiave terzo posto: gli Highlights della partita ...calciomercato