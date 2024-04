Henry Ford | un genio dell’industria e degli affari | inventò la catena di montaggio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il 7 di aprile del 1947, dopo una vita lunga e, come vedremo, assai attiva, moriva: uno dei padrimoderna. Limitarsi a considerareun capitano d’industria, tuttavia, sarebbe riduttivo: egli fu uno dei padri dell’automobile, certamente, ma fu anche un inventore di vaglia e, soprattutto un formidabile visionario. Questo fece di lui unouomini più ricchi di tutti i tempi, ma ciò non toglie nulla al suoinventivo. Non a caso, il futuro magnate mosse i primi passi come dipendente nell’azienda di un altro straordinario imprenditore ed inventore, Thomas Alva Edison. Mentre lavorava per Edison, utilizzando i ritagli di tempo, il nostro intraprendente giovanotto costruì, nella sua autorimessa, una copia funzionante dell’automobile Daimler-Benz: il ...