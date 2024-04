Toshio Suzuki e il regista Hayao Miyazaki non erano presenti per ritirare il premio, ma hanno rilasciato una dichiarazione alla stampa nel backstage degli Academy Awards. Il regista di Il ragazzo e ... (movieplayer)

Non è apparso alla Notte degli Oscar e non apparirà probabilmente più al mondo negli anni a venire. Motivo? Imbarazzo e vergogna. L’83enne regista giapponese Hayao Miyazaki , fresco vincitore ... (ilfattoquotidiano)

Il ragazzo e l’airone ottiene incassi da record in Cina! - Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki ha registrato incassi da record in Cina: oltre 74 milioni di dollari nei primi cinque giorni ...badtaste

Hayao Miyazaki, tornano in Steelbook le sue opere, aspettando Il ragazzo e l'airone - Gli anime di Hayao Miyazaki tornano in Steelbook da collezione Ci vorrà ancora del tempo per vedere in digitale Il ragazzo e l'airone, grande ritorno di Hayao Miyazaki, che a 82 anni ha portato a casa ...comingsoon

The Boy and the Heron stabilisce un nuovo record al botteghino cinese - The Boy and the Heron di Hayao Miyazaki ha fatto un grande colpo in Cina dopo aver debuttato nel paese questo mercoledì.gamereactor