Hassani Shapi età | moglie e figli | origini | chi è Palitha de Il Clandestino

Leggi tutta la notizia su spettacoloitaliano

(Di lunedì 8 aprile 2024)chi ède Ildella fiction Il. La sua carriera non inizia certamente da oggi e spazia dal cinema al teatro e alla televisione. Al cinema, è principalmente ricordato per il ruolo del Maestro Jedi Eeth Koth in Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma (1999). Ha preso parte a grandi produzioni internazionali e ad alcune commedie del cinema italiano. Nel 2024 è protagonista, accanto a Edoardo Leo, nella fiction di Rai 1 “Il”. Chi è Hassannella vita privata ? Ha unae deietà eData di nascita: ...