Harry | che potrebbe portare a Londra il figlio Archie ma resta l’incognita Meghan Markle

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il principe volerà in Inghilterra all’inizio di maggio per il decennale degli Invictus Games:con sé anche il primogenito, che proprio in quello stesso periodo compirà 5 anni. E la moglie? «Non vuole più mettere piede nel Regno Unito»