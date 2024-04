“Hanno solo sete di potere Così è arrivata la fine del Pd” Ovadia fa il funerale ai dem

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 8 aprile 2024) «Il Movimento e la sinistra non possono perdere la faccia per un Partito Democratico che non è stato in grado di rinnovarsi. Il problema non è Schlein, ma chi è dietro di lei. Se c'ègente che cerca il, ciao Beppe. Allo stesso modo, però, basta con questo giustizialismo esasperato, parola che a mio parere non dovrebbe neanche esistere. Perché non viene utilizzato tale vocabolo quando in galera sono ad andare i poveri?». A dirlo l'attore e scrittore Moni.Come ne esce la sinistra dalle ultime vicende di cronaca? «So da un pezzo che il Pd, a malapena, è un partito di centro. Stiamo parlando, comunque, di un soggetto con problemi immensi, che nonva rifondato, ma dovrebbe addirittura risorgere. Non può una forza di sinistra sostenere le istanze guerrafondaie della Nato. La pace dovrebbe essere un ...