Hancko al Napoli | c’è il sì del giocatore

Napoli Pérez o Hancko Dopo quasi due anni di assenza Nehuen Pérez è stato richiamato dal c.t Lionel Scaloni per la sua Argentina. Un attestato di stima importante per un difensore che sta ... (terzotemponapoli)

Il Napoli in estate dovrà lavorare molto sul mercato per sostituire Victor Osimhen e Zielinski e, soprattutto, dovrà trovare quel centrale in difesa che manca, visto che fino ad ora Natan non si è ... (ilnapolista)

Emissari del Napoli in Olanda per avviare la trattativa con il Feyenoord per il difensore Hancko , si allontana Gimenez . Il Napoli punta i fari in casa Feyenoord per rinforzare la rosa in vista della ... (napolipiu)

“Zerbin giocatore di qualità. Italiano ottimo per il Napoli” - “Perché il Napoli ha dato Zerbin in prestito al Monza I danni li ha fatti il francese all’inizio che non ha mai creduto in lui. Poi Mazzarri ha rivisitato tutto. Mazzarri fece giocare Gaetano ala sin ...ilnapolionline

Napoli, non solo gimenez: dal feyenoord anche timber e Hancko - Non solo Santiago Gimenez per il Napoli che continua a guardare al Feyenoord per il proprio futuro. La squadra partenopea avrebbe messo gli occhi anche ...sportmediaset.mediaset

Hancko-Napoli, trattativa calda: anche Calzona ha fornito una relazione positiva sul difensore - Il Napoli è a caccia di un posto nelle coppe europee, dopo il successo esterno sul campo del Monza ma lavora anche sul mercato e guarda in casa Feyenoord e ad Hancko che ha giocato come terzino sinist ...msn