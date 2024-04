Hamas e Israele | “Nessun progresso nei negoziati” Ben-Gvir minaccia Netanyahu | “Senza un’operazione a Rafah cade il governo”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Dopo il ritiro delle truppe di terra dal Sud e l’annuncio dell’evacuazione di, oggi i media egiziani avevano parlato di “progressi” neitra. Ma le parti in causa smentiscono. “Non ci sono progressi neial Cairo”:accordo sul cessate il fuoco e conseguente rilascio degli ostaggi. Citate dalla tv libanese al Mayadeen, vicina a Hezbollah, le fonti hanno lamentato “l’ostinazione” di, affermando che “al momento non ci sono progressi”. E poco prima fonti israeliane avevano ridimensionato la possibilità di un accordo imminente. “Ancora non vediamo un’intesa all’orizzonte – hanno detto – La distanza tra le parti è ancora grande e ad ora non c’è stato nulla di rilevante”. Benjamindeve anche ...