Guida alla dieta e all’alimentazione nel secondo trimestre di gravidanza

(Di lunedì 8 aprile 2024) L’alimentazione inè spesso associata a una serie di preoccupazioni, divieti e cambiamenti che la rendono una possibile fonte di stress. In realtà il Ministero della Salute spiega come durante lal’alimentazione non sia troppo diversa da quella degli altri periodi e che la principale differenza riguarda l’aumento del fabbisogno nutrizionale che cresce di circa 350 kcal al giorno nel(e 460 kcal nel terzo). Poniamo la nostra attenzioneneldiandando, innanzitutto, a contestualizzare questa particolare fase della gestazione per poi approfondire quali sono i cibi raccomandati e quelli potenzialmente pericolosi e, quindi, ...