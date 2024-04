Guerra ultime notizie Raid sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia L’Aiea | «Danneggiato involucro del reattore» Yellen alle banche cinesi | sanzioni se aiutate la guerra della Russia

(Di lunedì 8 aprile 2024) Una fonte egiziana ha rivelato all’emittente statale Al Qahera che i negoziati su Gaza al Cairo hanno registrato “grandi progressi” e che le trattative continueranno nelle prossime 48 ore. L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) conferma che “le principali strutture di contenimento dei reattoriucraina dihanno subito ieri almeno tre attacchi diretti”. L’agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che almeno sette persone sono morte e diverse altre rimaste ferite in un bombardamento israeliano che stamattina ha colpito il campo profughi di Shujaiya, nel centroStriscia di Gaza. Più di 90 persone sono morte quando un traghetto di fortuna sovraffollato è affondato al largocosta settentrionale del Mozambico.

