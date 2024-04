Guerra Medio Oriente | Zuppi | “L’unica via è negoziare”

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il cardinale Matteotorna sulla drammatica questione dellain. “Quando parliamo di genocidio parliamo di un sistematico annullamento del popolo di Israele che fu teorizzato e, purtroppo, messo in pratica dell’ideologia nazista. Quello che sta succedendo nella striscia di Gaza è un’operazione militare che uccide innocenti e bambini, questo è qualcosa L'articolo proviene da Il Difforme.

attacchi israeliani nella notte sulla regione di Aleppo , nella Siria settentrionale: almeno 38 morti, tra cui cinque membri del gruppo armato libanese Hezbollah. Tensione anche a Gaza: "8 morti in ... (fanpage)

Guerra in Medio Oriente , Borrell dopo l’attacco alla Ong Wck: “il cessate il fuoco deve essere attuato immediatamente” L’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell , ha ... (361magazine)

Comprendere il Medio Oriente attraverso una serie di film - Esplora il Medio Oriente attraverso il potere del cinema. Nei prossimi mesi il Centro Pace della città di Cesena darà avvio a una nuova rassegna cinematografica a tema Medio Oriente. Aprile, maggio e ...forli24ore

Ucraina con le spalle al muro: senza missili occidentali, la Russia vincerà la Guerra - che pure ha compiuto in questi due anni di Guerra. Come riportato dall’International Institute for Strategic Studies, fino a prima dell’invasione russa del 22 febbraio 2022, la difesa aerea di Kiev si ...quifinanza

