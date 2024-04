Gruppo Sailpost rafforza il team con 70 assunzioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) IL, società leader nel mercato postale privato italiano, può guardare con grande ottimismo al nuovo anno grazie a un 2023 chiuso in crescita, a conferma di un percorso di sviluppo e investimenti ormai consolidato su tutto il territorio nazionale. Il bilancio consolidato delsi attesta sui 70 milioni di euro (+8% rispetto al 2022), con un Ebitda in forte rialzo: oltre 6 milioni e mezzo, +35% sull’anno precedente. Confermato anche l’importante portafoglio relativo alle gare vinte, che vale oltre 100 milioni di euro. "Il mondo della logistica sta vivendo un momento un po’ particolare, con la spinta derivante dal e-commerce in calo dopo gli anni della pandemia, e siamo quindi ancor più orgogliosi dei risultati raggiunti, in cui siamo stati bravi a ottimizzare nel migliore dei modi le sinergie derivanti dalle varie ...