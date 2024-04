Greta Zuccarello | chi è la naufraga dell’Isola dei Famosi e l’ex famoso

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 aprile 2024) Nata nel 1996 a Treviso, in Veneto,è uno dei voltidei2024 e il suo nome non è per niente sconosciuto nel mondo dello spettacolo. Fin da bambina,dimostra una grande passione per il mondo dello sport, praticando ginnastica artistica alla sola età di 5 anni. Dopo poco tempo, però, decide di abbandonare questa disciplina per dedicarsi alla danza, dimostrando sulle punte tutto il suo talento. Sarà proprio grazie a questo cheverrà notata in questo settore, vincendo nel 2010 una borsa di studio per uno stage estivo all’Opus Ballet. Il suo talento per la danza la porterà a viaggiare per tutto il mondo, trascorrendo alcuni anni in America, entrando alla San Francisco Ballet School per poi trasferirsi a New ...