Grazzanise | si è spento padre Monticelli il monaco maestro di carità

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 8 aprile 2024). Nella giornata di ieri, 7 aprile 2024, ad 84 anni è volato al CieloFrancesco, pugliese d’origine,camaldolese ed esperto biblista, che ha trascorso gli ultimi anni della sua vita a riposo presso l’ “Istituto San Francesco srl” di Curti, proiezione attuale della Casa Albergo per Anziani “Opera Pascale srl” affidata alla Congregazione Suore Francescane dei Sacri Cuori di Capua., autentico “di”, trascorse a Roma gli anni della formazione giovanile, impegnandosi soprattutto nello studio e nell’insegnamento delle Sacre Scritture. A metà degli anni Novanta gli fu affidata la cura delle anime della parrocchia Sant’Antonio di Padova, in contrada Mazzafarro nel Comune di Castelvolturno. In ...