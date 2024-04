Gratta e vinci | non lo ferma nessuno | ogni giorno una barca di soldi

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 8 aprile 2024), la sua è una storia decisamente singolare: ecco cosa faquest’uomo da due anni a questa parte. Si potrebbe pensare che dopo una grossata con il gioco d’azzardo si raggiunga la pace dei sensi. Che non si possa desiderare altro al mondo che un portafogli gonfio e un conto in banca che straripa. E invece no. Non è così. L’essere umano, fondamentalmente, non si accontenta mai. Vuole sempre di più, di più e ancora di più. PixabayLo dimostra la storia, decisamente singolare, di un uomo di Brooklyn il cui nome è balzato agli onori della cronaca, e non solo al di là dell’Oceano, qualche tempo fa. È lui il fortunatissimo giocatore che, nel 2022, nell’arco di una manciata di mesi, ha vinto un totale di 10 milioni di dollari cumulando diversie ...