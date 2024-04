Graduatorie GPS | presentazione delle domande è slittata di qualche giorno Più tempo per i punteggi | poi Uffici scolastici dovranno “correre” per valutare

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 8 aprile 2024)GPS per il biennio 2024/26: si è in attesa del parere del CSPI (7 giorni dida quando avrà ricevuto il testo) sulla nuova BOZZA proposta dal Ministero e già presentata ai sindacati lo scorso 3 aprile. Dunque, rispetto alle date ipotizzate - fine marzo primi giorni di aprile - si registra uno slittamento, ben accolto da una parte degli aspiranti, nella speranza che non comporti conseguenze negative sui tempi per l'attribuzionesupplenze anno scolastico 2024/25. L'articolo .