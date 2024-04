Apple starebbe discutendo con Google un accordo per integrare Gemini in iOS 18. Una notizia che scuote gli equilibri delle big tech, ma che non sorprende nessuno, perchè sul fronte IA " Apple arriva ... (affaritaliani)

Google pensa a un dispositivo per aumentare la sicurezza domestica - Google Pixel 7a è disponibile in offerta su Amazon.it a 389.90 euro (link all'acquisto). Si trova online anche su molti altri negozi, contiamo circa 3 offerte. Se invece sei interessato alle ...tuttoandroid

Gmail su Android: riassunti delle mail con Gemini AI in arrivo - Gmail per Android potrebbe presto ricevere un aggiornamento basato sull'intelligenza artificiale e pensato per fornire riassunti delle email con elementi di testo particolarmente lunghi.hdblog

Google Pixel Watch 2: ecco perché devi comprarlo ADESSO a soli 319€ - Il meraviglioso Google Pixel Watch 2 è in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 319,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.telefonino