GOOGLE LANCIA 2 NUOVE FUNZIONI | SCOPRI DI PIU’ SU QUESTA PAGINA e CONTROLLA I FATTI

(Di lunedì 8 aprile 2024)DI PIU' SUPer la Giornata internazionale del fact-checking,ha pubblicato un articolo nel quale mette in risalto lefunzionalità di ricerca che possono aiutarti a valutare rapidamente i contenuti online. La nuova funzione “di più su” Potresti riconoscere molti siti Web nei risultati di ricerca, ma potrebbero essercene altri che non riconosci. La nuova funzione “di più su” ti consente di ottenere informazioni su un sito Web prima di fare click ed evitare così eventuali ...

Ucraina, Zelensky LANCIA l’allarme: “Rischiamo di rimanere senza missili” - Kiev, 7 aprile 2024 – I soldati ucraini “vengono attaccati in modo massiccio e direi anche regolarmente da bombe aeree guidate che spazzano via le nostre posizioni“. E’ l’allarme LANCIAto dal ministro ...ilfaroonline

GOOGLE LANCIA la nuova rete “Trova il mio dispositivo” - Finalmente GOOGLE ha annunciato il lancio della sua attesissima rete “Trova il mio dispositivo", che dovrebbe essere disponibile tra appena qualche giorno sec ...tecnoandroid

GOOGLE: avete uno smartphone Android Meglio attivare il Bluetooth - Per noi, persone sbadate che dimentichiamo lo smartphone ovunque o per coloro che hanno il timore che qualcuno possa rubare il proprio device Android, GOOGLE la ...tecnoandroid