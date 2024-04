Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero | ancora primo al box office USA | vola a 135 milioni

(Di lunedì 8 aprile 2024) Mentre i mostri di- Ildeflagrano al botteghino americano, l'horror Omen - L'origine del presagio debutta con solo 8d'incasso. Primato dei primati al boxamericano di questo weekend dominato, per la seconda volta, da- Il. Ilcapitolo del MonsterVerse Legendary Entertainment e Warner Bros. conserva saldamente la prima posizione incassando altri 31,7che lo portano a un lauto totale di 135. Come anticipa la nostra recensione senza spoiler di- Il, il film racconta la sinergia tra ...

In un nuovo film con mostri giganti Godzilla e King Kong hanno unito le forze per salvare ancora una volta i botteghini di tutto il mondo. Oltretutto, lo scimmione più famoso del grande schermo è ... (gqitalia)

Al cinema in settimana: da “Scarface” a “Omen” - Torna al cinema “Scarface”. L’epocale gangster movie con Al Pacino, viene proposto nelle sale in questi giorni. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Il Mio Amico Robot”, “Monkey ...bergamonews

Un mondo a parte conquista la vetta del boxoffice italiano del weekend - Un mondo a parte con Virginia Raffaele e Antonio Albanese, alla seconda settimana di programmazione, è riuscito a scalzare Kung Fu Panda 4 dal primo posto del botteghino italiano del weekend.comingsoon