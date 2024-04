Gli studenti musulmani del Politecnico di Milano | “L’Università si fermi per le feste del Ramadan”

(Di lunedì 8 aprile 2024) La proposta: dall’anno prossimo lezioni sospese. E anche i giovani ebrei portano avanti le loro istanze: “Anche noi conduciamo una battaglia di diritti civili e democrazia per non dover nascondere le nostre abitudini”

Dopo la bufera per il caso dell’istituto Iqbal Masih di Pioltello , ora una possibile sospensioni delle lezioni per la fine del Ramadan potrebbe arrivare al Politecnico di Milano . Sembra infatti ... (ilgiorno)

Ora anche gli studenti del Politecnico di Milano vogliono che la loro università chiuda, non solo il 10 aprile per la fine del Ramadan ma anche per l'Eid al-Adha di giugno. Sardone: "Subdoli ... (ilgiornale)

Dopo la scuola di Pioltello e l'università per stranieri di Siena anche il Politecnico di Milano potrebbe chiudere per il Ramadan . "L'Associazione studenti musulmani del Politecnico di Milano, sulla ... (liberoquotidiano)

Ancora una gita scolastica da dimenticare, 18 studenti intossicati: la polizia ferma il treno per i malori. Due ricoveri - Una gita scolastica da incubo per gli studenti di un istituto scolastico di Udine. Il viaggio d'istruzione in Toscana si è concluso con 18 ragazzi intossicati e due ricoverati in ospedale.orizzontescuola

Dispersione scolastica, da novembre a marzo «spariti» 185 studenti - I NUMERI. Prima indagine dell’Osservatorio provinciale, attivo da un anno. Ufficio scolastico e Comune di Bergamo: dati da monitorare, ma sotto la media regionale. L’approfondimento su L’Eco di ...ecodibergamo

Vojnovic, collezionista di paura: ecco il nuovo libro dello scrittore sloveno - Goran Vojnovic, uno dei più affermati scrittori del panorama culturale e letterario sloveno. Vincitore in patria, per ben tre volte, del premio Kresnik per il miglior romanzo pubblicato. Dopo Cefurj ...messaggeroveneto.gelocal