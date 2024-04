Gli studenti islamici rilanciano | Tutte le scuole chiuse per il Ramadan

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Era chiaro fin dal giorno zero, quello in cui il buonsenso si era fermato ai cancelli di una scuola dell'hinterland milanese (a Pioltello) e la resa, culturale e identitaria, aveva cominciato a farsi contagiosa. Prima la scriteriata circolare anti-merenda in un liceo musicale in provincia di Cremona (poi ritirata) per non urtare la sensibilità deglimusulmani a digiuno per ile poi la chiusura, perla fine del mese sacro all'islam, dell'Università per stranieri di Siena su diktat del rettore, Tomaso Montanari, anche per dare «un visibile segno di solidarietà con la popolazione palestinese di Gaza». E ora ecco il rilancio, firmato dall'Associazionemusulmani del Politecnico di Milano: «Sospendere le lezioni per le festività musulmane per noi rappresenta un atto di rispetto e inclusione che riconosce e ...