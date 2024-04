(Di lunedì 8 aprile 2024) Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “Nonal ddl Nordio su abuso d?ufficio, custodia cautelare ecc. non perché non sia migliorabile, ma perché se torna al Senato c?è il rischio che si areni. Si chiama opposizione costruttiva. Che contribuisce ad approvare un testo che va nella direzione giusta?. Lo scrive su X Enrico, deputato di Azione. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Un indecente stallo della maggioranza sui magistrati fuori ruolo e sull'ordinamento giudiziario, che dura da quasi due mesi. Non sanno che pesci pigliare, vorrebbero ... (liberoquotidiano)

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Un indecente stallo della maggioranza sui magistrati fuori ruolo e sull?ordinamento giudiziario, che dura da quasi due mesi. Non sanno che pesci pigliare, vorrebbero ... (calcioweb.eu)

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Il ddl Nordio sull?abuso d?ufficio arriva alla Camera e invece di fare in fretta, programmano nuove audizioni. Non bastavano quelle già fatte alla Camera sull?abuso ... (calcioweb.eu)

Giustizia: Costa (Az), ‘non presenterò emendamenti a ddl Nordio’ - Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “Non presenterò emendamenti al ddl Nordio su abuso d’ufficio, custodia cautelare ecc. non perché non sia migliorabile, ma perché se torna al Senato c’è il rischio che si are ...ilsannioquotidiano

Per la prima volta arriva in Costa d’Amalfi la nave della legalità “Marenostrum Dike”, confiscata agli scafisti - La nave, che batteva bandiera turca quando è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza, aveva a bordo 115 migranti: donata all’Archeoclub d’Italia Nazionale ...napolivillage

Legalità, arriva in Costa d'Amalfi la nave degli scafisti - Per la prima volta salperà verso le rotte di Amalfi "Marenostrum Dike", la motovela della legalità confiscata alla criminalità. (ANSA) ...ansa