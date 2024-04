Giussago | borse fatte di abiti dismessi per comprare cibo alle famiglie bisognose

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 aprile 2024), 8 aprile 2024 – L’hanno chiamata ‘economia circolare’ perché i capi d’abbigliamento che vengono portati alla Caritas per chi è in difficoltà non sono in ottimo stato e non finiscono in discarica, acquistano una nuova forma e in qualche modo tornanopiù fragili. Una sessantina i nuclei seguiti ai quali vengono datiper gli adulti e i bambini, oltre a generi alimentari. Per aiutare ulteriormente chi ha bisogno, cinque volontarie della frazione Carpignago dihanno deciso di realizzare delle sporte, una diversa dall’altra. “Come puoi vedere – si legge sulla lettera di presentazione della borsa – sono identicamie sorelle, ma diversa, unica nella composizione. Ognuna di noi, come voi esseri umani ha la sua buona ‘stoffa’. Sono talmente bella che ...