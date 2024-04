Girone B Il Vezzano è salvo Baiso fermo per lutto

Calcio: pesante ko per il Cavezzo, seconda vittoria di fila per La Pieve. Ko Quarantolese e V. Camposanto - The Site uses first-party and technical cookies necessary for its proper functioning. It is not possible to deny the release of these cookies. This site uses profiling cookies, as described in this ba ...sulpanaro

Calcio dilettanti: turno infrasettimanale per Eccellenza e Promozione. La Correggese prova lo sgambetto alla capolista - Dopo la sosta pasquale, mercoledì di ripartenza (ore 20.30) col turno infrasettimanale di Eccellenza e Promozione che entrano nel rush delle ultime 5 gare. Già dal pomeriggio (ore 15.30) fari puntati ...ilrestodelcarlino

Calcio: La Pieve torna a respirare, al San Felice il derby contro la Quarantolese. Pari Cavezzo, V. Camposanto ko - Nel Girone A di Eccellenza, importante successo casalingo nel delicatissimo scontro diretto contro il Faro per La Pieve Nonantola, che si impone 2-1 grazie a due rigori di Cheli in avvio di gara e ...sulpanaro