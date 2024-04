Giovanni Gentile | a 80 anni dal suo assassinio per mano partigiana è sempre attuale la sua idea dell’uomo-artifex

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 8 aprile 2024) Un modo per onorare pienamente, a ottant’dalla sua uccisione, avvenuta, per, il 15 aprile 1944, è riconoscere l’attualità, il valore universale della sua opera. Altri parleranno dei “contesti” in cui fu perpetrato l’omicidio del Filosofo. Del perverso intreccio tra violenza e “giustificazionismo” politico-ideologico, di marca comunista. Della volontà omicida finalizzata a troncare l’appello gentiliano dal Campidoglio alla pacificazione tra fascisti e anti-fascisti, che da Mosca Togliatti aveva attaccato duramente. Delle denigrazioni postume nei confronti del più grande intellettuale italiano del ‘900 e della rimozione della sua memoria nell’Italia del dopoguerra. A noi preme – proprio in ragione della “modernità” dell’opera gentiliana – ...