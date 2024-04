Giorgetti | nessuna manovra correttiva

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 8 aprile 2024) 18.40 Nientein arrivo, il Mef rispetterà i target inseriti nella nota di aggiornamento al Def. Lo ha assicurato il ministro dell'Economia,, a margine di un'iniziativa a Trieste. C'è bisogno di una? "No. Vogliamo rispettare esattamente gli obiettivi della Nadef presentata in autunno per una questione di credibilità. Se c'è qualcosa da correggere la correggeremo ma sostanzialmente siamo in linea", ha spiegato il ministro.