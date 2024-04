Giorgetti | «Nessuna manovra correttiva | rispetteremo la Nadef»

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il Ministro dell'Economia Giancarloha fornito una risposta chiara in merito alla possibilità di unadurante un evento a Trieste. Alla domanda se, considerate le difficoltà legate al Superbonus, sia necessario prevedere unaha risposto categoricamente: "No". Ha poi aggiunto che l'obiettivo è quello di rispettare scrupolosamente gli impegni presi nell'ambito delladello scorso autunno, sottolineando l'importanza della credibilità in questo contesto. Tuttavia, ha precisato che eventuali correzioni saranno apportate se necessario, ma nel complesso l'Italia sta procedendo secondo quanto pianificato.