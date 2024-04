Gioielli sui denti | è grillz mania | possibili rischi

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 8 aprile 2024) (Adnkronos) –'ingioiellati': una moda che ha per testimonial personaggi dello spettacolo come Mahmood, che ha sfoggiato all'ultimo Sanremo il suo– nome corretto dell'accessorio – convincendo più di un fan a seguire il trend. Ma anche una tendenza che non aiuta il sorriso, anzi. Questi particolari ornamenti "possono facilitare l'insorgenza di carie L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.