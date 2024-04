Gianni Petrucci | migliorano le condizioni | lascia la terapia intensiva

(Di lunedì 8 aprile 2024)ledidopo l’incidente d’auto di sabato scorso. La Federbasket, di cuiè l’attuale presidente, inorma che il decorso “prosegue senza complicazioni. Nella giornata di oggi il presidente è stato trasferito dall’Unità dial reparto ordinario dell’Ospedale San Camillo di Roma. Seguiranno ulteriori aggiornamenti in caso di significative variazioni del quadro clinico”. SportFace.

Il Presidente della FIP Gianni Petrucci è rimasto ferito in un incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Valmontone, vicino a Roma. A quanto ricostruito dai carabinieri, Petrucci alla guida ... (today)

Gianni Petrucci dopo l'incidente: «Io miracolato. Un po' di ammaccature ma tanta paura» - foto di ciamillo Il presidente della FIP Gianni Petrucci ha parlato a La Gazzetta dello Sport per la prima volta dopo l'incidente. Il 78enne dirigente ha perso il controllo della sua Maserati finendo ...informazione