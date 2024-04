Giaccherini | «All’Inter un reparto va ringiovanito! Due con età ‘avanzata’»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 aprile 2024)parla delle possibili cessioni dell’Inter in vista della prossima stagione, ma anche di unche a detta sua andrebbe rinforzato. L’ex giocatore ne ha parlato dagli studi di DAZN. DA MIGLIORARE – Emanueleparla di uncheandrebbe migliorato, ma solo per una questione di età: «Un giocatore che ha l’attaccamento alla maglia come Barella, quando diventi capitano e vice-capitano, in questo momento non me ne priverei. Sacrificherei Bastoni, perché a mio avviso è più facile rimpiazzare il difensore, anche vero che per la prossima stagione i nerazzurri dovranno prendere un altro difensore perché de Vrij comincia ad avere i suoi anni, stessa cosa Acerbi, quindi dietro vail ...