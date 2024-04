Ghigo Renzulli con il collettivo dinamico No-Vox pubblica un nuovo cd singolo

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il primo album è stato Cinematic con un tuffo nel mondo del cinema, esplorato con composizioni originali e libere riletture di celebri temi di colonne sonore. Il disco uscito a Novembre 2020 in formato CD come allegato al libro 40 anni da Litfiba (Arcana Editrice), vede la collaborazione di 15 musicisti italiani e internazionali, alcuni dei quali anche nel ruolo di co-compositori. Nel Maggio del 2021 è statoto in doppio LP (in due versioni, vinile marmorizzato e trasparente) e reso disponibile per il download/streaming digitale.sta ora completando Sound Of Joy e sono previste uscite periodiche di singoli a due brani in formato cd (come accadeva con i vecchi 45 giri); dopo il primo volume Exotica/Abusey Junction,to nel 2023, è ora la volta del secondo capitolo Circus/Hermosa. No-Vox ...