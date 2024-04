Ghali in preghiera per la fine del Ramadan

(Di lunedì 8 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Il rapperha recentemente condiviso un momento significativo della sua vita spirituale con i suoi seguaci su Instagram. Si è recato a La Mecca per ladel, un momento di grande importanza per i fedeli musulmani in tutto il mondo. In questa occasione,ha indossato la tradizionale tunica bianca, simbolo di uguaglianza di fronte a Dio, insieme a milioni di altri fedeli che si sono riuniti intorno alla kaaba per pregare.mostra la sua spiritualità durante ladela La Mecca La foto diin tunica bianca ha suscitato numerosi commenti positivi da parte dei suoi fan, che hanno elogiato la sua forte fede e la serenità che ...

Nell’anno sconvolto d alla guerra a Gaza e dalle tensioni religiose, il cantautore Ghali ha compiuto il pellegrinaggio alla Mecca , in Arabia Saudita, città santa per i musulmani e luogo dove secondo ... (ilgiorno)

Ghali: «Smettetela di farmi sentire sbagliato a essere musulmano. Non facciamoci influenzare da chi vuole cancellarci la storia» - Il rapper in pellegrinaggio alla Mecca per il Ramadan. In un post di qualche tempo fa media e opinione pubblica di contribuire a demonizzare l’immagine della religione islamica: «Smettetela di farmi s ...informazione

Tunica bianca e preghiere . Ghali pellegrino alla Mecca - Il cantautore Ghali compie un pellegrinaggio alla Mecca durante il Ramadan, condividendo su Instagram un momento di preghiera davanti alla Pietra Nera e riflettendo sull'uguaglianza degli uomini di fr ...quotidiano

Ghali pellegrino alla Mecca - Ghali ha postato su Instagram una foto che lo ritrae in pellegrinaggio alla Mecca per il Ramadan. Dopo aver fatto discutere al Festival di Sanremo per le sue prese di posizione sulla guerra a Gaza com ...informazione