Ghali alle Mecca per il Ramadan | polemiche sui social | “Dio proteggilo”

(Di lunedì 8 aprile 2024)festeggia la fine delcon una foto dalla: "Smettetela di farmi sentire sbagliato a essere musulmano. non potrò cancellarlo da me", aveva detto. Sui, i suoi follower si dividono.

Ghali alla Mecca per il Ramadan, pioggia di critiche sui social: «Quello che fai è precluso alle donne, dovresti batterti per loro» - Non è piaciuto ai fan il post di ieri di Ghali su Instagram. In occasione del Ramadan, il cantante di Milano si è infatti recato alla Mecca, in Arabia Saudita, per il ...ilmessaggero

Ghali si fa fotografare alla Mecca: su Instagram fan in delirio - Ghali si fa fotografare alla Mecca, Instagram in tilt. Lo scatto nel luogo sacro per i musulmani ha raccolto quasi mezzo milione di like.corrierenazionale

Ghali, è virale la sua foto in preghiera alla Mecca - Una foto di raccoglimento e preghiera. È quella pubblicata da Ghali, amatissimo rapper milanese di origine tunisina, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui era alla Mecca. Un’imma ...altovicentinonline