Ghali alla Mecca per il Ramadan | il rapper pellegrino nella foto sui social

(Di lunedì 8 aprile 2024) Pubblicato il 8 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Tunica bianca senza cuciture, come fosse una toga, sguardo basso e mani rivolte verso l'alto in segno di preghiera., come milioni di musulmani, si è recatoin Arabia Saudita per il tradizionale pellegrinaggio nei luoghi santi dell'Islam durante il mese di digiuno. Ilmilanese ha pubblicato sulla sua pagina Instagram unadi lui in primo piano davantiPietra Nera tra milioni di musulmani. In un precedente post, all'inizio delaveva scritto "Dove la politica strappa, gli artisti cuciono. Dove la politica alza i muri, gli artisti creano ponti". Post accompagnato da una lettera in inglese in cui si legge: "Il mese diè il momento giusto per vivere la gratitudine ...

