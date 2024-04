GF | la mamma di Greta depone le armi e accoglie Sergio in famiglia

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ladicambia idea su? Le foto della reunion diche hanno fatto il giro del web Ladistupisce i fan del GF e della coppiandolo inal contrario di quanto aveva detto al Grande Fratello. Infatti mentre i due gieffini si trovavano nel loft di Cinecittà, la signora Marcella,diRossetti, aveva fatto una serie di stories dove si mostrava ostile nei confronti del fidanzato della figlia. In più, ospite al reality condotto da Alfonso Signorini, la donna aveva detto chiaramente ache non aveva intenzione di conoscere, per adesso. Leggi anche–> GF, Perla Vatiero e ...