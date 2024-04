Germania | “se giochi ancora uccidiamo te e la tua famiglia” | la lettera choc ricevuta dal capitano della Dynamo Dresda

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) La, club che milita nella terza divisione tedesca, non sta vivendo una stagione facile. Attualmente quarta in classifica e fuori dalla zona promozione, la squadra è precipitata negli ultimi mesi raccogliendo 8 punti in 9 partite. Un rendimento che ha scatenato forti critiche e addirittura unaalStefan Kutschke con minacce di morte. Un episodio che ha scosso l’intero movimento calcistico in. Nel messaggio il giocatore è stato invitato a non scendere più in campo: se non rispetterà l’obbligo, è scritto nella, lui e i membrisuaverranno uccisi. Kutschke ha sporto denuncia insieme alla, tempestiva nel sostenere il suo...