Genoa | altro palo per Vasquez Il record europeo è a un passo

Juventus-Genoa 0-0 Juventus Szczesny 6,5: una grande parata su Bani in avvio. Gatti 6,5: finisce per essere il giocatore più pericoloso e pe... (calciomercato)

Arrivano nuovi sviluppi in merito al progetto per il restyling dello stadio Ferraris di Genova, che coinvolgerà Sampdoria e Genoa , oltre al... (calciomercato)

Qui Castelnuovo, il report della seduta dell’Hellas - Il report dell'allenamento odierno dell'Hellas Verona: gialloblù torneranno in campo nel pomeriggio di mercoledì ...calciohellas

Pagelle Verona Genoa: i migliori non sono i goleador - Le pagelle di Verona Genoa: nonostante i tre gol i migliori per squadra non hanno messo il loro nome nel tabellino dei marcatori Bonazzoli, Ekuban e Gudmundsson: sono loro i 3 marcatori di Verona-Geno ...calcionews24

Genoa, Gudmundsson crea, Ekuban colpisce, l’orgoglio di Gilardino: “Finiremo il campionato alla grande” - La felicità del tecnico: “E’ il trionfo della personalità e del coraggio, portiamo a casa tre punti pesanti, una gioia che ci avvicina al ...genova.repubblica