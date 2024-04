Gaza | ore febbrili per i negoziati in vista di una tregua

(Di lunedì 8 aprile 2024) Entrata nel 7° mese, la guerra dicontinua a mietere vittime. Eppure qualche cosa sembra muoversi in direzione di una possibile, parziale,. Israele ha ritirato le truppe di terra combattenti dal sud di, lasciando la città di Khan Yunis dove stanno rientrando gli sfollati palestinesi. La svolta ha segnato l’avvio della terza fase dell’operazione di terra, quella “dei raid mirati e limitati”. S’incrociano voci contrastanti sui risultati deiin corso al Cairo, in Egitto, fra la delegazione israeliana e quella dei miliziani di Hamas. Il cambio di strategia da parte dei militari israeliani non esclude l’annunciata operazione di terra a Rafah, sempre nel settore meridionale della Striscia di. Ma al Cairo si sono intanto riaperti iindiretti tra le ...

Varsavia, 5 apr. (Adnkronos) - Il ministero degli Esteri polacco ha consegna to una nota diplomatica di protesta all' ambasciatore israeliano in seguito alla morte a Gaza di sette persone, tra cui un ... (liberoquotidiano)

L’ uccisi one dei sette Cooperanti della ong World Central Kitchen avvenuta lo scorso 1 aprile in un raid condotto da Israele a Gaza «non sarebbe dovuto accadere» ed è «contraria agli standard ... (open.online)

Medio Oriente, 48 ore per rispondere alla proposta Usa di tregua a Gaza - 4 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Le parti hanno 48 ore per rispondere alla proposta avanzata dagli Stati Uniti per una tregua a Gaza. E’ questo l’ultimo aggiornamento sulle trattative in cor ...quotidianodelsud

Medioriente, proseguono trattative per cessate il fuoco a Gaza - Prosegue l'incertezza su un possibile accordo su una tregua a Gaza. Alti funzionari israeliani, citati da media di Tel Aviv, hanno smentito ...stream24.ilsole24ore

Progressi e ostacoli nei negoziati: il futuro di Gaza in bilico - Mentre le trattative per la pace vanno avanti anche se a rilento, Israele ritira le truppe da Khan Younis, per prepararsi per un’offensiva su Rafah ...theitaliantimes