Gaza | doccia gelata dopo i colloqui al Cairo Hamas e Israele smentiscono | Nessun accordo

(Di lunedì 8 aprile 2024)a speranza di un progresso nei negoziati traal: la prospettiva era stata ventilata da una fonte dell'intelligence egiziana, informata sui, ma tantoche i palestinesi hanno smentito. La delegazione di negoziatori del movimento islamista palestineseha lasciato la capitale dell'Egitto e secondo quanto dichiarato da una fonte di alto rango diad Al Jazeera, non è stato fatto alcun passo avanti nei. Secondo la stessa fonte, la delegazione israeliana non ha risposto alle richieste di, che includono: un cessate il fuoco permanente a, il ritorno dei palestinesi alle proprie case nel nord della Striscia e il ritiro completo delle ...

Su Gaza «grandi progressi nei negoziati». Poi la smentita - Fonti egiziane e israeliane, nella notte, avevano parlato di un accordo imminente dopo l'annuncio del ritiro delle truppe di terra dal Sud dell'enclave. I colloqui dovrebbero riprendere entro 2 giorni ...msn

Israele e Hamas, "tregua vicina". Anzi no: negoziati senza via d'uscita - doccia gelata nella speranza di un progresso nei negoziati tra Israele e Hamas al Cairo: la prospettiva era stata ventilata da una fonte dell'intelligence egiziana, informata sui colloqui al Cairo, ma ...affaritaliani

L’attraversamento di Erez - Unsplash - Una doccia più fredda del solito per Israele e per le sue aspettative ... E così in queste ore Israele ha aperto il valico di Erez, fondamentale per gli aiuti umanitari a Gaza che è ormai stretta ...linkiesta