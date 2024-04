G M P Group | l’eccellenza del Made in Italy tra creatività e tecnologia

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 8 aprile 2024) •In attesa del debutto della nuova collezione del brand Antera, in programma alla Milano Design Week 2024 dal 15 al 21 aprile, l’azienda proprietaria G.M.P.si presenta al grande pubblico. •Fondata 20 anni fa e con sede in provincia di Bergamo, la società è specializzata nella progettazione e produzione di cerchi in lega leggera