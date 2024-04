Futuro Osimhen | vertice alla Filmauro previsto nei prossimi giorni

Arrivano nuove indiscrezioni sul futuro del nigeriano, una big europea è alla porta per acquistare il bomber. In questa stagione stiamo assistendo a un Napoli che pare un lontano parente rispetto a ... (rompipallone)

Lazio, Giordano duro su Immobile: "È ora di pensare al Futuro. Ormai i difensori..." - Intervenuto ai microfoni di ilgiornaledellosport.net, l'ex bomber biancoceleste Bruno Giordano ha parlato dell'anno che sta vivendo Ciro Immobile, alle prese con un vizio del gol che ...lalaziosiamonoi

Osimhen e il gol spettacolo: salta a 223 centimetri per il colpo di testa al Monza. Ma non è record - Il nigeriano del Napoli capisce prima dove arriva il cross di Anguissa e con il suo salto sovrasta Izzo. A Spezia un anno fa era riuscito a saltare, a piedi uniti, fino a 258 centimetri. Le analogie c ...corriere

GERMANIA - Voller resterà d.t. fino ai Mondiali del 2026 - Rudi Voller restera' direttore tecnico della nazionale di calcio maschile tedesca fino ai Mondiali del 2026, mentre il Futuro del c.t. Julian Nagelsmann e' ancora incerto. Voller e' stato ingaggiato a ...napolimagazine