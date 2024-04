Furiosa | A Mad Max Saga | ammirate il nuovo poster del prequel con Anya Taylor-Joy

(Di lunedì 8 aprile 2024) Si avvicina l'arrivo nelle sale delcapitolo delladi Mad Max dedicato alla giovaneNell'attesa che arrivi finalmente il momento del debutto nelle sale, Warner ha diffuso in rete il nuovissimodi: A Mad Max, che vede campeggiare in primo piano la protagonista di-Joy e il villain di Chris Hemsworth. L'atteso ritorno all'iconico mondo distopico che il pluripremiato e geniale filmmaker George Miller ha creato più di 30 anni fa, con gli emblematici film di "Mad Max", svelerà le origini del potente personaggio protagonista nel pluripremiato successo mondiale Mad Max: Fury Road. IlMad Max dia Cannes Dopo Fury Road, anche ...

Furiosa sta per tornare, più prorompente che mai! Furiosa : a Mad Max Saga sarà presentato in anteprima , fuori concorso, al festival di Cannes 2024 , mercoledì 15 maggio 2024 . A raccogliere il ... (screenworld)

Festival di Cannes 2024, film d'aperturà è The Second Act con Léa Seydoux e Louis Garrel - Leggi su Sky TG24 l'articolo Festival di Cannes 2024, film d'aperturà è The Second Act con Léa Seydoux e Louis Garrel ...tg24.sky

Furiosa sarà presentato al CinemaCon, premio alla carriera per George Miller - Il CinemaCon si preannuncia come un appuntamento imperdibile per i fan Warner Bros: dopo Joker: Folie à Deux, ci sarà anche Furiosa.cinema.everyeye

Anya Taylor-Joy: rivelate a sorpresa le immagini del suo matrimonio! [FOTO] - Anya Taylor-Joy non manca certamente di senso dell’umorismo. A quanto pare, infatti, l’affascinante protagonista di Furiosa: A Mad Max Story, atteso in anteprima mondiale al prossimo Festival di ...bestmovie