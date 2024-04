Fuori i cacicchi? Caro Conte | il Pd non è un partito padronale | Schlein sta lavorando bene

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024)Giuseppe, che ne pensa della frase “la vita è per il 10% quello che di capita e per il 90% come reagisci” (…a quello che ti capita)”. E’ una frase che mi è tornata in mente molte volte in questi giorni di bufera giudiziario-politica-mediatica, nella quale si sono consumati destini personali e ipotecati destini collettivi. I giornali hanno riportato con grande rilievo l’ultimatum lanciato da lei ad Elly, che suona così: la Segretaria del Pd faccia pulizia die capibastone altrimenti nessuna alleanza. Verrebbe da dire, mutuando dall’insuperabile Massimo Troisi: “Sì, Sì.. ‘mo me lo segno, non vi preoccupate”. La questione, infatti, è tanto centrale, quanto antica e sicuramente sta in alto nelle priorità della Segretaria del Pd che proprio di “e capibastone” aveva ...