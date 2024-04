Freccia del Brabante 2024 | programma | orari | tv | percorso | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 aprile 2024) In archivio la Parigi-Roubaix, si torna a spostarsi tra Belgio ed Olanda, direzionandosi verso l’Amstel Gold Race. Prima però c’è un appuntamento ormai consolidato del panorama nordico delle corse di un giorno, ormai un appuntamento consolidato tra le classiche del Fiandre e quello delle Ardenne: ladel. L’edizione numero 64 si terrà mercoledì 10 aprile, quando scopriremo chi sarà il successore di Dorian Godon nell’albo d’oro.La gara non sarà molto differente rispetto a quanto visto lo scorso anno: partenza da Leuven ed arrivo ad Overijse dopo 196,9 chilometri. Primo tratto di 120 chilometri con le prime sei scalate di giornata, poi si entra in un circuito di 19,8 chilometri da ripetere quattro volte. Rispetto al 2023 è stato eliminato lo strappo di Hagaard: diventano dunque 22 i muri da scalare. Nel circuito ...