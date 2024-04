Frattesi post Udinese Inter | «Sono veramente euforico»

Davide Frattesi non ha svolto questa mattina Nessun esame di controllo dopo la preoccupazione durante la partita contro l’Atalanta. Le ultime novità sul calciatore da Sky Sport. NOTIZIE POSITIVE – ... (inter-news)

Inter, Frattesi: 'Festa scudetto No, ma andiamo a prendercelo. Non si può vincere sempre 4-0' - Davide Frattesi, centrocampista dell`Inter e autore del gol-vittoria contro l`Udinese ha parlato a Sky nel post-partita celebrando un altro risultato importantissimo.calciomercato

Frattesi al fotofinish regala la vittoria all’Inter - I nerazzurri rimontano l’Udinese e conquistano i 3 punti solo al 95'. La partita inizia a ritmi molto bassi e nei primi 10 minuti c’è solo un’occasione da goal, il colpo di testa di Lautaro che termin ...calcioblog

Annuncio improvviso su Frattesi: “A breve” - Un bottino di tutto rispetto per un non titolare di una squadra che sta stravincendo la Serie A La prima stagione di Frattesi con la maglia dell’Inter è stata positiva, nonostante non abbia mai ...interlive