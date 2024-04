Frattesi | «Gol? Pensavo lo fosse già sul tiro! Okoye migliore in campo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 aprile 2024), come contro il Verona, appare nel recupero e dà i tre punti all’Inter: decisivo il suo inserimento dopo il palo di Lautaro Martinez, per firmare l’1-2 con l’Udinese. Le parole dal post partita di Inter TV. ANCORAEADOR! – Davideè contentissimo per aver di nuovo contribuito a una vittoria, stavolta in Udinese-Inter: «Al 95? è ancora più bello? Sì sì, assolutamente. Lo metto al pari dell’altro, anche se questo è ancora più pesante. Abbiamo due partite importantissime dove dobbiamo cercare di prendere dei punti, a cominciare da domenica col Cagliari, per poi fare quello che dobbiamo fare.inil portiere avversario? Secondo me sì, nel primo tempo ha fatto delle parate importanti. Ma anche sulaveva fatto una gran parata suldi ...