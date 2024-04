(Di lunedì 8 aprile 2024) (Adnkronos) – Bruno Le Maire, ministro francese dell'Economia, delle Finanze e della Sovranità industriale e digitale, Robert Habeck, ministro tedesco dell'Economia e dell'Azione per il clima, e Adolfo Urso, ministrono delle Imprese e del Made in Italy, hanno discusso oggi delle prospettive sullodel verde e del digitaleper migliorare la leadership

Il futuro di Florian Thauvin può essere ancora in Italia, al netto del sogno nel cassetto di tornare in Ligue 1 per chiudere un ciclo. L`attaccante fr... (calciomercato)

Startup: Awentia porta in Sud America il Deep Tech made in Italy - (Adnkronos) – Awentia, startup che trasforma le immagini in dati strutturati di grandissimo valore per l’agricoltura e l’industria in generale, porta in Sud America il Deep Tech made in Italy. Le star ...padovanews

“Liberare il potenziale” delle imprese Ue: la strategia di Francia, Germania e Italia tra aiuti di Stato e esenzioni amministrative - Bruxelles - Estendere le esenzioni amministrative già previste per le piccole e medie imprese europee alle aziende che contano fino ...eunews

Francia, Italia e Germania si incontrano per lo sviluppo congiunto di tecnologie verdi e digitali - Bruno Le Maire, Robert Habeck e Adolfo Urso discutono l'urgenza di sbloccare il potenziale tecnologico e di innovazione in Europa per migliorare la produttività e la competitività. Sostegno mirato all ...adnkronos